«Con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro sarà pubblicato domani l'elenco dei beneficiari degli aiuti a fondo perduto con ristori che vanno da un minimo di mille euro fino a un massimo di 15mila euro ad azienda». Ad annunciarlo è l'assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, Toni Scilla.

L'elenco pubblicato fa riferimento al bando rivolto alle imprese agricole con sede in Sicilia che nel periodo del lockdown, dal 12 marzo al 4 maggio 2020, hanno subito perdite di fatturato superiori al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. «Nell'elenco quasi 1.500 aziende colpite da una situazione inedita di difficoltà economica. La pandemia e il conseguente lockdown - sottolinea l'assessore regionale in una nota stampa - hanno causato drammatiche conseguenze di carattere economico e sociale alla quali il governo Musumeci fa fronte, ancora una volta, con aiuti straordinari. Doveroso ringraziare anche il parlamento siciliano per avere approvato la dotazione finanziaria a copertura di tale misura».