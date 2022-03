Una donna segregata in casa a Caltanissetta dal proprio compagno convivente e privata di ogni risorsa economica. È quanto emerso dalle indagini del comando provinciale della guardia di finanza. L'uomo, in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, è finito in carcere con le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti nei confronti della donna.

I finanzieri, nel quadro di una più ampia attività di polizia economico-finanziaria, hanno acquisito indizi che hanno trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese da parte di alcuni cittadini, che hanno denunciato gli episodi di violenza. Indizi corroborati nel corso delle indagini con servizi di osservazione, l'utilizzo delle banche dati e, infine, con attività tecniche, di ascolto e videosorveglianza.

Dalle indagini sono emersi diversi episodi di violenza, fisica e psicologica, in un contesto domestico che si reputa degradato e di prevaricazione, la donna sarebbe stata segregata in casa e privata di ogni risorsa economica e, in queste condizioni, sarebbe stata indotta a cedere i propri gioielli di famiglia per procurare denaro al proprio convivente.