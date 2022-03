Due cugini originari di Comitini (in provincia di Agringento) Paolo e Nino Falzone erano a bordo della Bmw serie 5 nera che si sono lanciati a tutta velocità sulla folla durante la sfilata di carnevale a Strépy-Bracquegnies, nel comune vallone di La Louvière in Belgio . Sei persone sono morte e una dozzina sono rimaste ferite. Anche le vittime sarebbero tutte con cittadinanza o di origini italiane .

Ancora da accertare la dinamica dei fatti, avvenuti intorno alle 5 di mattina di domenica 20 marzo, di cui sono ritenuti responsabili i due poco più che trentenni figli di emigrati. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato il 34enne Paolo Falzone e al suo fianco il cugino 32enne Nino. Entrambi sono nati in Belgio - dove vivono - ma da genitori della cittadina dell'Agrigentino.

Dalle foto postate sui social si può ricostruire la passione di Paolo Falzone per le corse: diverse sono le foto pubblicate sui suoi profili in cui mette in bella mostra la sua Bmw nera e il tachimetro che tocca velocità molto alte. Poche ore prima della strage, i due cugini erano in discoteca e saranno i test tossicologici a verificare se, come già emerso, avevano bevuto. All'inizio si è temuto potesse essersi trattato di un attentato terroristico, pista che gli inquirenti hanno già escluso.