Si è verificato questa notte il crollo parziale di un solaio della scuola Vittorino da Feltre di Taormina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. A scopo precauzionale sono state evacuate quattro abitazioni ed è stata transennata e interdetta al transito via Verdi, la scalinata alle spalle dell'edificio.

Il sopralluogo congiunto dell'ufficio tecnico, della direzione dei lavori e dell'impresa appaltatrice si è tenuto questa mattina e si è deciso di demolire le parti ritenute pericolanti verso l'interno dell’edificio e di realizzare un'impalcatura all'esterno a protezione dei passanti. Entro la prossima settimana verrà realizzatala struttura che occuperà circa metà della scalinata consentendo comunque il transito.

Completato l'intervento di messa in sicurezza, l'ordinanza di divieto di transito sarà revocata. Per una definitiva soluzione andrà eseguita una variante al progetto in atto per un intervento sul solaio. La scuola è da diversi anni chiusa e ora interessata dai lavori di ristrutturazione e messa a norma.