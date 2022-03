Un'auto parcheggiata male nel cuore del centro storico di Siracusa, in Ortigia , impedisce il passaggio di un mezzo per la raccolta dei rifiuti . Gli operatori notato un uomo dentro la macchina e, convinti che stesse male, chiamato un'ambulanza . All'arrivo dei soccorritori, risulta chiaro invece che l'uomo - un siracusano di 40 anni già noto alle forze di polizia - dormiva .

Una volta svegliato, il 40enne sarebbe andato in escandescenza perché alterato dall'abuso di alcol. Così sul posto è stata chiamata a intervenire una volante della polizia. Ed è proprio contro gli agenti e contro l'auto di servizio che l’uomo avrebbe rivolto la sua ira. Bloccato, è stato arrestato per resistenza, oltraggio, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e per il danneggiamento della volante. Ultimate le incombenze di legge, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 40enne è stato relegato agli arresti domiciliari in attesta del rito per direttissima.