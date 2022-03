Martedì scorso era stato travolto da una parete all'interno di un cantiere a Solarino, in provincia di Siracusa. Oggi l'operaio di 44 anni , che era stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania, si è svegliato dal coma . L'uomo aveva riportato diversi traumi e le sue condizioni erano apparse gravi sin da subito.

Martedì scorso era stato travolto da una parete all'interno di un cantiere a Solarino, in provincia di Siracusa. Oggi l'operaio di 44 anni, che era stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania, si è svegliato dal coma. L'uomo aveva riportato diversi traumi e le sue condizioni erano apparse gravi sin da subito.

L'uomo si trova in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono in miglioramento. All'interno del cantiere, nel momento in cui è avvenuto l'incidente, si trovava un altro lavoratore, che è rimasto ferito. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.