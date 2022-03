Il museo del mare e delle attività marinare di Sciacca sarà intitolato alla memoria di Vincenzo e Sebastiano Tusa. Padre e figlio, entrambi archeologi, hanno legato le proprie attività alla Sicilia e ai suoi fondali. Sebastiano Tusa è stato anche assessore dei Beni culturali del governo Musumeci fino al 10 marzo 2019, quando è morto in una tragedia aerea in Etiopia. La cerimonia di intitolazione, che prevede la scopertura di un pannello in ceramica policroma a loro dedicata, si terrà domani alle 11 nel cortile del palazzo Fazello.