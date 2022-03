La ricetta delle zeppole di riso

In Sicilia le zeppole di San Giuseppe sono conosciute anche come crispelle di riso , immancabili protagoniste tra i dolci tipici da assaggiare il 19 marzo. La tradizione però negli anni si è evoluta: infatti è possibile trovare in giro per le città queste deliziose preparazioni tutto l'anno.

In Sicilia le zeppole di San Giuseppe sono conosciute anche come crispelle di riso, immancabili protagoniste tra i dolci tipici da assaggiare il 19 marzo. La tradizione però negli anni si è evoluta: infatti è possibile trovare in giro per le città queste deliziose preparazioni tutto l'anno.

La mia personale ricetta prevede una versione delle zeppole di riso tradizionale, con la possibilità di adattare gli ingredienti a seconda dei vostri gusti ed esigenze.

Ingredienti:

• 300 g di Riso arborio

• 300 g di Farina di Maiorca

• 500 ml di acqua

• 500 ml di Latte di Soia (o vaccino)

• 1 bustina di lievito di birra in granuli

• 1 per sale

• Buccia grattugiata di un limone e di un'arancia.

Ecco una mia variante per guarnire:

• Marmellata di arance amare fatta sciogliere in un pentolino con un poco di acqua e cannella.

Procedimento:

Mettere acqua e latte, riso e le bucce grattugiate degli agrumi in una pentola antiaderente. Cuocere per circa 20 minuti, finché il riso sarà ben cotto e avrà assorbito tutti i liquidi. Mescolare spesso. Fare raffreddare e aggiungere il lievito e la farina, si otterrà così un impasto compatto.

Fare lievitare una mezz'oretta. Mettere in una sac à poche senza beccuccio, tagliare la parte finale e fare scendere piano piano le zeppole nell'olio bollente, tagliando con un coltello la lunghezza desiderata. Friggere finché ben dorate e fare asciugare su carta assorbente. Per guarnire, mettere in un bel piatto e versarvi sopra la marmellata bollente. Decorare con pistacchi tritati e zucchero a velo.

Date il via alla vostra fantasia in cucina e buon appetito!