Un incidente mortale è avvenuto intorno alle 13 lungo la strada provinciale 25 che collega il capoluogo ibleo con Marina di Ragusa. A perdere la vita è stato un motociclista di 28 anni di origine romena. Al momento la strada è chiusa in entrambe le direzioni di marcia.

Stando a quanto ricostruito finora, il 28enne in sella alla sua moto avrebbe impattato con un furgone in fase di sorpasso. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha portato il centauro all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove è deceduto a causa delle ferite riportate nell'impatto. Per i rilievi sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada di Ragusa.