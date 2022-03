Un 65enne è stato denunciato dalla procura di Siracusa con l'accusa di avere acquistato armi senza averne l'autorizzazione. I controlli della polizia hanno riguardato diversi immobili. L'uomo è risultato avere comprato da un sito spagnolo una carabina ad aria compressa.

Nell'ambito delle perquisizioni, altre due persone, di 59 e 57 anni, sono stati trovati in possesso di altrettante carabine. Le armi sono state sequestrate e per i due è scattata la denuncia per ricettazione e detenzione illegali di armi.