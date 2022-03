Gravemente ferito un operaio di 44 anni . L'uomo stava lavorando all'interno di un cantiere, a Solarino , in provincia di Siracusa. L'incidente, avvenuto in via Martiri delle Ardeatine, è apparso grave fin da subito. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Da quanto appreso da MeridioNews, l'uomo si trova attualmente ricoverato al Tr auma center del nosocomio, entrato in codice rosso , ed è stato intubato. Da una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato nei lavori di demolizione di una palazzina, quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe verificato il crollo di una parete appartenente all'immobile vicino. Un altro lavoratore, che si trovava all'interno di un escavatore, è rimasto illeso, mentre il 48enne è stato travolto dalle macerie.

Sui fatti indagano i carabinieri, mentre il cantiere è stato posto sotto sequestro. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. «Siamo stanchi di stilare comunicati sugli incidenti sul lavoro - commenta Vera Cercasi, segretaria generale di Ust Cisl Ragusa- Siracusa, e Nunzio Turrisi, segretario generale degli edili della Cisl territoriale - persone, non numeri. I numeri dall'inizio dell'anno registrano un aumento del 47 per cento di incidenti rispetto all'anno precedente. Nei cantieri edili è una serie continua e drammatica. La sicurezza, lo abbiamo sempre detto, deve essere un investimento per le aziende».