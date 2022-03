La Camera dei deputati ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale per il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. La proposta di legge costituzionale che ha come relatrice l'onorevole Roberta Alaimo adesso sarà al vaglio delle forze politiche. Adesso, il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia Gaetano Armao auspica « massima convergenza dei partiti sulla Pdl costituzionale per la condizione di insularità», ha dichiarato il componente della giunta guidata da Nello Musumeci, che coordina l'intergruppo delle Isole al Comitato europeo delle Regioni.

Armao ha definito il riconoscimento dell'insularità come «una conquista per le isole italiane che al pari di altre isole europee, come quelle spagnole e portoghesi - continua - che potranno ricevere una tutela costituzionale diretta e congrue misure di compensazione del divario e dei costi che da tale condizione geografica derivano». Adesso che è stato avviato, si attendono i prossimi passaggi dell'iter. «L’auspicio - conclude Armao - è che le forze politiche di tutti gli schieramenti possano convergere nel sostegno di questa proposta di legge per il riconoscimento dell’uguaglianza sostanziale in Costituzione del più del 10 per cento dei cittadini italiani: quelli che vivono, lavorano ed intraprendono nelle isole, pagando un costo che oggi ammonta ad oltre 15 miliardi di euro annui».