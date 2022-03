Partito con l’intenzione di portare un sorriso ai bambini ucraini come aveva già fatto tante volte nel mondo, il modicano Andrea Caschetto , 32 anni, si è subito scontrato con la realtà di una guerra appena esplosa, trovandosi a trasportare beni di necessità e a portare in salvo cinque donne . «Ho percorso quasi quattro mila chilometri in dieci giorni », racconta a Meridionews. Come arma aveva con sé qualcosa di particolare: il naso rosso . Ad annunciarlo prima della partenza era stato lo stesso volontario in un post su Facebook, pensando di fare ancora una volta ciò che da volontario fa da anni in tutto il mondo: giocare e ridere con i bambini. Stavolta, però, le cose sono andate diversamente: «Non c'è stato né tempo né modo», spiega il 32enne, trovatosi per la prima volta all’alba di un conflitto bellico.

Partito con l’intenzione di portare un sorriso ai bambini ucraini come aveva già fatto tante volte nel mondo, il modicano Andrea Caschetto, 32 anni, si è subito scontrato con la realtà di una guerra appena esplosa, trovandosi a trasportare beni di necessità e a portare in salvo cinque donne. «Ho percorso quasi quattro mila chilometri in dieci giorni», racconta a Meridionews. Come arma aveva con sé qualcosa di particolare: il naso rosso. Ad annunciarlo prima della partenza era stato lo stesso volontario in un post su Facebook, pensando di fare ancora una volta ciò che da volontario fa da anni in tutto il mondo: giocare e ridere con i bambini. Stavolta, però, le cose sono andate diversamente: «Non c'è stato né tempo né modo», spiega il 32enne, trovatosi per la prima volta all’alba di un conflitto bellico.

«Sono riuscito a giocare con alcuni bambini solo alla frontiera ma effettivamente in questa occasione ho dato un aiuto diverso - racconta -. Principalmente ho fatto da autista, guidando prima da Milano fino ai confini con la Romania per entrare in Ucraina dove ho controllato che gli aiuti trasportati venissero consegnati direttamente alle persone in difficoltà. Poi sempre al volante ho guidato fino in Austria, dove ho accompagnato cinque donne in fuga». Due madri con le loro tre figlie. «Ho guidato la loro macchina, avevano camminato per tanti chilometri e la loro unica priorità era allontanarsi dal conflitto», continua Caschetto.

Partire per aiutare il popolo ucraino, però, non è stato semplice. Non riuscendo a trovare un aggancio, Caschetto ha dovuto scrivere un appello su Facebook, tramite il quale è stato contattato dalla onlus Milano Sospesa, che gli ha dato per prima la possibilità concreta di fare la sua parte. «Mi hanno chiamato chiedendomi di mettermi in viaggio con loro per l’Ucraina la mattina dopo, a bordo di alcuni camion in partenza da Milano. Mi trovavo in Sicilia, perciò ho preso il primo volo possibile e sono partito». A colpire il 32enne è stata l’urgenza della situazione. «Rispetto ad altre volte ho riscontrato un contesto dove tutto è esploso all’improvviso - racconta -. Finora mi ero trovato in zone in cui sparatorie e rappresaglie sono all’ordine del giorno da anni e, perciò, si sono per così dire normalizzate. Qui, invece, ho constatato nelle persone il dolore tangibile di avere dovuto lasciare all’improvviso amici e familiari: quelle macchine in fila per la fuga erano tutte di persone tristi».

Impossibile non toccare con mano anche la globalità degli aiuti. «Fortunatamente tutti vogliono aiutare il popolo ucraino. Io stesso, essendo stato li a novembre ed avendo amici li, mi sento più coinvolto. Ma al contempo - va avanti - credo che questa reazione solidale dovrebbe nascere per ogni popolo afflitto dalla guerra, senza distinzioni. Dovremmo smuovere le coscienze anche politiche, sia a livello nazionale che internazionale, per fare capire con parole di amore che siamo stanchi di qualunque conflitto e desiderosi di pace», conclude.