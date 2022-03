Una tartaruga Caretta-caretta ha mangiato un palloncino ed è morta . L'episodio è avvenuto sulla spiaggia di Falcone , nel Messinese, ma «fatto ancora più deplorevole - denuncia il biologo Carmelo Isgrò - è che qualcuno abbia addirittura rubato il cadavere ». Nella foto scattata quando l'animale si trovava ancora sulla sabbia, si vede il filo di plastica del palloncino che fuoriesce dalla cloacla della tartaruga che lo avrà ingerito scambiandolo per cibo. «Questo ci deve fare riflettere sul fatto che il gesto di liberare palloncini in cielo , che potrebbe sembrare ingenuo, comporta invece gravi conseguenze perché quando ricadono - sottolinea Isgrò - possono interferire gravemente con gli animali selvatici , fino addirittura a ucciderli ».

Una tartaruga Caretta-caretta ha mangiato un palloncino ed è morta. L'episodio è avvenuto sulla spiaggia di Falcone, nel Messinese, ma «fatto ancora più deplorevole - denuncia il biologo Carmelo Isgrò - è che qualcuno abbia addirittura rubato il cadavere». Nella foto scattata quando l'animale si trovava ancora sulla sabbia, si vede il filo di plastica del palloncino che fuoriesce dalla cloacla della tartaruga che lo avrà ingerito scambiandolo per cibo. «Questo ci deve fare riflettere sul fatto che il gesto di liberare palloncini in cielo, che potrebbe sembrare ingenuo, comporta invece gravi conseguenze perché quando ricadono - sottolinea Isgrò - possono interferire gravemente con gli animali selvatici, fino addirittura a ucciderli».

Il corpo senza vita della tartaruga è stato trasportato sulla spiaggia del Messinese dalla corrente del mare, ma «prima che l'Istituto zooprofilattico sperimentale potesse recuperare la carcassa per scopi scientifici, qualcuno - denuncia il biologo - ha rubato la tartaruga, forse per recuperare il carapace e farne un macabro trofeo. Escludo che se la sia ripresa il mare, perché era lontana dalla battigia e comunque il mare era calmo». Così il biologo fa appello a chiunque abbia preso l'animale di restituirlo in modo da potere effettuare la necroscopia. «Inoltre - conclude - vorrei informare chi ha compiuto questo gesto che trafugare una tartaruga Caretta-caretta è un reato penale che prevede anche una multa salatissima».