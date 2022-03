Pretendeva di avere dai 30 ai 50 euro al giorno dalla madre. Per convincerla non avrebbe esitato a terrorizzarla, aggredendola e minacciandola di morte. Protagonista un 33enne di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, che è stato arrestato dai carabinieri. Il gip del tribunale di Trapani ha disposto la custodia in carcere.