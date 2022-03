Aggredita dal pitbull dopo averlo accarezzato. È quanto accaduto a Melilli, in provincia di Siracusa, a una 27enne all'interno del locale in cui lavorava. Nonostante il pronto intervento dei presenti per tentare di liberare la donna dalla morsa del cane, le ferite sono risultate gravi sin da subito. In un primo momento è stata trasportata all'ospedale di Siracusa, dove le è stata diagnosticata la perforazione della trachea con una prognosi riservata. Successivamente, vista la gravita del quadro clinico, la 27enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania.