Un vasto incendio ha interessato una struttura di duemila metri quadri in contrada Bosco Rinelli a Vittoria, in provincia di Ragusa. Si tratta di un magazzino che la cooperativa Isola Bella utilizza come deposito per il cartone e il legname che serve per realizzare gli imballaggi di prodotti orticoli.

Una struttura metallica con copertura in plastica è stata danneggiata dalle fiamme che sono divampate nel cuore della notte. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2.40 dopo essere stati allertati dalla centrale operativa: tre squadre oltre ai mezzi che sono stati dirottati dall'aeroporto di Comiso hanno operato non solo per spegnere l'incendio - che si pensa possa essere di natura dolosa - ma anche per evitare che le fiamme si estendessero ad altre strutture aziendali. Al momento, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.