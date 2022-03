Un uomo di 49 anni residente a Carlentini è stato denunciato per avere comprato illegalmente da un sito web spagnolo una carabina. I poliziotti gli hanno trovato in casa e sequestrato anche il porto d'armi, un fucile, una pistola e le relative munizioni. L'uomo è accusato dei reati di importazione e acquisto per corrispondenza di un’arma senza le previste autorizzazioni e di detenzione illegale della stessa.