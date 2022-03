Da lunedì prossimo la Sicilia torna in zona bianca . La notizia arriva dal ministero della Salute e segue l'andamento della pandemia nel periodo di riferimento che la cabina di regia prende in considerazione per la valutazione dei parametri. A passare da zona gialla a zona bianca saranno anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta .

Da lunedì prossimo la Sicilia torna in zona bianca. La notizia arriva dal ministero della Salute e segue l'andamento della pandemia nel periodo di riferimento che la cabina di regia prende in considerazione per la valutazione dei parametri. A passare da zona gialla a zona bianca saranno anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta.

La notizia arriva in un giorno in cui paradossalmente i dati Covid segnano un aumento in Sicilia. La curva epidemica, infatti, da qualche giorno è tornata a risalire: l'ultimo tasso di positività è del 16,1 per cento. Si tratta del secondo aumento a livello regionale, dopo la Lombardia. Nel report giornaliero del ministero, sono segnalati anche 25 decessi nella giornata odierna. Al momento ci sono oltre 233mila positivi nell'isola, mentre i ricoverati sono 933, di cui 65 in terapia intensiva.