I carabinieri hanno arrestato un 33enne accusato di spaccio di sostanze stupefacenti nell'hinterland di Roccalumera, in provincia di Messina. L'uomo è stato trovato in possesso di quasi nove etti di marijuana e oltre trenta grammi di cocaina. Le sostanze erano state nascoste all'interno della camera da letto, dell'autoobile dell'uomo e in zone vicine all'immobile.