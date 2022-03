Avevano iniziato a prendere di mira i rifornimenti di carburante, portando a segno diversi colpi. È quanto accaduto a Castellammare del Golfo, dove i carabinieri hanno rintracciato tre giovani. Tutti 18enni, sono stati denunciati per furto.

Gli indagati sono sottoposti alla misura del collocamento in comunità per minori. Le forze dell'ordine sono risaliti a loro, tramite l'analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza installati nei pressi dei rifornimenti. In un caso la refurtiva è stata di 800 euro. I carabinieri continuano a indagare, per capire se i 18enni sono stati autori anche di altri colpi.