Uno scontro mortale, quello che è avvenuto in contrada Coffa intorno alle 15,30, all'altezza di una stazione di servizio, sulla strada 514. La donna che si trovava al volante, a bordo di una Dacia, stava svoltando per entrare nel piazzale quando è stata investita da un'altra auto che proveniva in senso opposto in direzione Catania.