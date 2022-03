Coltellate al torace a all'addome al culmine di una lite tra due giovani avvenuta ieri sera in pieno centro a Leonforte , in provincia di Enna. Un fendente ha sfiorato il cuore di un ragazzo di 18 anni che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Catania. Un 22enne è stato arrestato poco dopo dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio . L'indagato ha negato di essere il responsabile del ferimento e si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Il 18enne è ricoverato una prognosi riservata .

Stando a quanto ricostruito finora, tra i due giovani la discussione animata sarebbe nata in una traversata del corso principale di Leonforte e sarebbe andata avanti per diversi minuti, fino a quando il 18enne è finito a terra mentre il 22enne è scappato. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la lite. A dare l'allarme sono state diverse persone che hanno assistito alla scena. Ed è stato proprio tramite il racconto dei testimoni che gli inquirenti sono risaliti all'identità del presunto aggressore. Al momento, la polizia non ha ancora trovato l'arma usata nell'aggressione.