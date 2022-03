A Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Messina, su richiesta Direzione distrettuale antimafia (Dda), a carico di Domenico Abbate, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 27 aprile 1970 e Renzo Messina, anche lui di Barcellona Pozzo di Gotto nato il 6 giugno 1969, indagati per l'omicidio di un ragazzo del luogo di 23 anni.