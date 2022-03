Sei quintali e mezzo di limoni sono stati recuperati dai carabinieri di Noto, nel corso di un controllo effettuato la notte scorsa nella zona del Lido di Noto. I militari hanno notato un'utilitaria che avanzava a fatica, sotto il peso del carico poi rivelatosi di agrumi. A bordo si trovavano due uomini, un 50enne e un 45enne, entrambi di Avola.

Alla vista della gazzella dei carabinieri, i due hanno cercato di accelerare il passo ma sono stati presto raggiunti. Ai militari non hanno saputo spiegare la provenienza dei limoni che sono stati di conseguenza posti sotto sequestro e presto saranno donati in beneficenza. Per i due è scattata la denuncia alla procura di Siracusa con l'accusa di ricettazione in concorso.