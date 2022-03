Due arresti e oltre un chilo di droga sequestrata tra marijuana e hashish. Ma anche il rinvenimento di armi e munizioni . Questo il bilancio dei controlli straordinari effettuati ieri dai carabinieri a Pachino, nella zona delle case popolari di via Pietro Mscagni. I militari, coadiuvati dall'unità cinofila di Nicolosi e dallo squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno recuperato sei etti di marijuana e uno di hashish , detenuti da due persone. Altri quattrocento grammi di marijuana sono stati trovati nei garage .

Sul fronte delle armi, quattro persone sono state denunciate in stato di libertà per detenzione abuiva di un fucile e di due pistole. Sequestrate anche diverse munizioni. Nel corso dei controlli sono stati individuati anche 28 utenze che erano allacciate abusivamente alla rete elettrica pubblica. I responsabili sono stati denunciati per furto di energia.