Tanta paura in una gioielleria di Piazza Armerina , in provincia di Enna, dove due soggetti hanno rapinato il negozio mentre all'interno si trovavano la proprietaria e un'addetta alle vendite. Tutto è accaduto la mattina dell'1 marzo, quando due persone sono entrate con volto travisato dalle mascherine anticovid e con i cappelli. E, nonostante fossero senza armi in mano, hanno minacciato la titolare per poi prelevare dalla cassaforte preziosi in oro e gioielli vari, che sono stati riposti all’interno di due borsoni. Dopodiché sono scappati a bordo di un'auto che, dopo gli accertamenti degli investigatori, è risultata rubata in un altra provincia della Sicilia dandosi a precipitosa fuga bordo di un’autovettura, che da accertamenti è risultata essere stata rubata in altra provincia siciliana giorni addietro.

La squadra mobile della questura di Caltanissetta e i commissariati di Piazza Armerina e Gela hanno identificato uno degli autori della rapina, residente in provincia di Caltanissetta. Quest'ultimo, già sottoposto alle misure di prevenzione, è stato tratto in arresto in flagranza per rapina in concorso aggravata e ricettazione. Nel prosieguo delle indagini è stato identificato l'altro soggetto, trovato in possesso di parte della refurtiva presa durante la rapina nella gioielleria, e per questo motivo arrestato per ricettazione in concorso. Entrambi gli arrestati ultimati gli atti di rito, su diposizione dell’Autorità giudiziaria sono stati condotti nel carcere di Caltanissetta.