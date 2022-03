Gli eventi del primo weekend di Marzo

Marzo è il mese che rappresenta il cambiamento: dai toni freddi dell’inverno si passa ai colori vivaci della primavera. Seppur con qualche difficoltà, sembra che tutto stia per tornare alla normalità. Plaid e cioccolate calde davanti ad un film sul divano sono proprio passate di moda! Per dare una marcia e accogliere il fine settimana all’insegna dell’allegria e del divertimento la rubrica #whatsappinsicily vi suggerisce qualche evento a cui partecipare. Segnate in agenda e non perdetevi gli appuntamenti itineranti per la Sicilia.