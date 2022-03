La Cura di Franco Battiato è la canzone pro tagonista del nuovo progetto benefico di Sicilian Artists for Charity . Il collettivo di artist i siciliani, grazie all'etichetta Rockshots Records, ha riarrangiato in chiave symphonic metal il brano-capolavoro del maestro, scomparso il 18 marzo dello scorso anno . «Sicilian Artists for Charity è un progetto corale – ha dichiarato Salvo Grasso , uno degli ideatori, intervenuto sulle frequenze di Radio Fantastica del Gruppo Rmb, all'interno del programma Tuttapposto condotto da Antonella Insabella – È nato tutto insieme a Salvo Calà a marzo 2020, durante il primo lockdown. L'obiettivo è quello riunire diversi musicisti siciliani, riarrangiare grandi successi in chiave symphonic metal e destinare i proventi delle visualizzazioni e delle vendite a un determinato progetto benefico . Quest'anno abbiamo scelto Telethon ». Il brano, non è caso, è uscito su tutte le piattaforme e gli store digitali il 28 febbraio , in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare.

«Non è stato semplice approcciarsi ad un brano immortale e per certi versi intoccabile lasciatoci in eredità da uno dei più grandi poeti della nostra epoca – ha concluso Salvo Grasso - Arrangiare per orchestra con l'energia di un genere come il metal pur mantenendo l'identità della canzone credo sia stata una delle sfide musicali più impegnative e belle al contempo della mia vita». «Abbiamo voluto omaggiare un grande artista e la nostra terra presentando stavolta un brano cantato in lingua italiana – ha dichiarato Salvo Calà, co-creator del progetto - Battiato è stato un innovatore e un visionario assoluto in termini musicali e soprattutto lirici. Magari questa versione potrà fare breccia nei cuori degli ascoltatori più giovani che non lo hanno vissuto artisticamente».

All'interno del brano è presente, inoltre, sotto forma di recita, una toccante frase della compianta giornalista Nadia Toffa che ha fatto della sua lotta contro il cancro un inno alla vita. La canzone, arrangiata e orchestrata da Salvo Grasso con la collaborazione di Salvo Calà, è stata mixata e masterizzata ancora una volta da Riccardo Samperi per TRP MUSIC. Artwork e grafica sono stati curati da Salvo Grasso e il montaggio video è stato realizzato da Salvo Grasso, Salvo Calà e Antonio Gueli. Gli artisti coinvolti sono in totale 14: Jo Lombardo (Ancestral) – voce, Andreazzurra Gullotta – voce, Ferdinando Sparacino – voce, Roberta Zitelli – voce, Susanna Privitera – voce, Agatino Reitano (Fondazione Arena di Verona/Teatro Massimo Bellini di Catania) – voce, Salvo Grasso (Hypersonic) – arrangiamenti orchestrali e voce, Salvo Calà – chitarra ritmica e solista, Emanuele Gangemi (Hypersonic) – chitarra ritmica, Gianfranco Fichera Cogliandro – chitarra solista, Salvo Reitano – pianoforte, Alberto Sergi (Refuge Of Dream) – basso, Davide Bucceri – batteria, Alberto Cunsolo – voce narrante. È possibile donare un contributo anche attraverso IBAN di seguito indicato: FONDAZIONE TELETHON” B.N.L. ROMA AG.15 IBAN: IT 61 E01 005 0321 50 000000 11943.