«Stanotte qualcuno è entrato nelle sedi della Camera del Lavoro e del Cna di Vittoria per rubare e danneggiare». A raccontare i due episodi a MeridioNews è il segretario generale di Ragusa Giuseppe Scifo. «Da noi hanno rubato due televisori utilizzati come monitor nelle sale d’aspetto per gli utenti e abbiamo anche già riscontrato dei danni alle strutture che, per fortuna, non sono rilevanti - aggiunge - Siamo dispiaciuti per l’accaduto, non solo per il gesto irruento, ma anche perché ogni cosa è frutto della generosità di lavoratori, pensionati e cittadini e cittadine iscritti alla Cgil», sottolinea Scifo.

Due incursioni in una sola notte nella cittadina del Ragusano. Negli uffici della Cna, che organizza le piccole imprese artigiane, sono stati scaraventati per terra fascicoli e documenti ed è stato portato via un computer. Per entrare negli uffici della Cgil i ladri hanno dovuto compiere manovre acrobatiche calandosi dai tetti di un edificio che avevano scalato. L'incursione, compiuta pochi minuti dopo una riunione del direttivo, è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza.

Le immagini delle telecamere sono state acquisite dagli agenti della polizia scientifica che adesso le stanno analizzando per individuare i responsabili. Nell'ultimo periodo, a Vittoria altri furti in uffici e abitazioni sono stati compiuti con le stesse modalità. Per questo motivo, per il sindaco Francesco Aiello è necessario «intensificare i controlli anche notturni per fermare questi attacchi alla linea della fermezza e della pulizia».