Tre tifosi di calcio sono stati denunciati per non essersi presentati in caserma durante la partita F.C.D. Megara 1908 - Asd Mazzarone, giocata lo scorso 23 febbraio. Il deferimento è stato fatto dalla polizia del commissariato di Augusta. Si tratta di un 33enne e due 30enni.

I tre, che erano sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, adesso sono stati raggiunti dal Daspo giudiziario emesso dal tribunale di Siracusa e che sarà in vigore per due anni.