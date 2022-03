Si è presentata all'ufficio postale senza green pass e pretendeva di essere ricevuta. Protagonista, a Siracusa, una donna che ieri è stata denunciata dalla polizia.

Alla presenza degli agenti, chiamati dai responsabili dell'ufficio, si è dichiarata no-vax e di non essere in possesso della certificazione verde. Per lei è scattata la sanzione per la violazione delle vigenti normative in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria.