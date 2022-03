Un utente, al Triage del Pronto soccorso, non avrebbe voluto sottoporsi al tampone , questo avrebbe a sua volta scatenato la reazione violenta nei confronti di un infermiere. A denunciare il fatto avvenuto al policlinico Umberto I di Siracusa è Cgil Funzione pubblica , «preoccupata per l'ennesimo episodio di violenza nei confronti dei sanitari». «Poche settimane prima un'altra infermiera, sempre al Pronto soccorso e con loro tanti altri lavoratori».

Il segretario provinciale poi si concentra sulla situazione lavorativa che stanno attraversando quei sanitari che sono stati assunti col contratto legato all'emergenza Covid-19: «Nonostante ciò - spiega Salvo. segretario provinciale - i professionisti sanitari sono sempre pronti al sacrificio e non si risparmiano davanti a nulla, nemmeno davanti ai pericoli e alle incertezze. Non possono più essere tollerati certi episodi di violenza nei confronti di chi mette a rischio ogni giorno la propria vita per aiutare gli altri». Cgil adesso chiede un segnale forte da parte delle istituzioni per attuare un protocollo contro le aggressioni per denunciare d'ufficio la violenza senza far esporre direttamente il lavoratore che svolge un pubblico servizio».