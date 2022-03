Quattro laboratori di analisi e otto farmacie sono state sanzionate per violazioni in materia di Covid dai carabinieri del Nas di Palermo. I controlli hanno riguardato 56 strutture dislocate nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento . Nel complesso le multe ammontano a oltre 15mila euro.

Ai laboratori - uno nel Palermitano, due nel Trapanese e uno nell'Agrigentino - è stata contestata la non corretta identificazione e registrazione dei dati dei soggetti che si sono sottoposti alle analisi legate all'individuazione del Covid, nonché la mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale durante l'esecuzione dei tampoini.

Le irregolarità individuate nelle farmacie - quattro in provincia di Palermo, tre nel Trapanese e una in provincia di Agrigento - riguardano l'esecuzione di tamponi a minori senza la sottoscrizione del consenso informato da parte dei genitori, la vendita di farmaci senza prescrizione medica e l'omessa detenzione di farmaci obbligatori. Sequestrati anche farmaci ad azione stupefacente che non erano custoditi così come previsto dalla normativa.