A Canicattì, in provincia di Agrigento, i carabinieri hanno disposto la sospensione dei lavori in una palazzina di sei piani. Una ditta stava lavorando alla facciata ma in condizioni ritenute non idonee.

L'intervento è avvenuto in via Regina Elena, nella zona centrale della cittadina. Dalle ispezioni sono emerse diverse irregolarità in tema di sicurezza sul posto di lavoro, in particolar modo per ciò che concerne la realizzazione del ponteggio e della relativa recinzione. Il cantiere era stato installato in modo tale da non prevenire la caduta degli operai. Al termine dei controlli sono state comminate sanzioni per 35mila euro circa. Il cantiere sarà bloccato finché non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.