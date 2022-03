Il vaccino destinato agli « scettici ». Potrebbe essere bollato così il nuovo vaccino Nuvaxovid di Novavax . Da ieri sono partite le somministrazioni in diverse Regioni italiane, compresa la Sicilia . Il farmaco presenta una formulazione tradizionale con la tecnica delle proteine ricombinanti, come già avvenuto per i sieri contro epatite e tosse convulsa. «Possiamo definirlo un "nuovo vaccino" se lo paragoniamo agli altri quattro destinati a contrastare il Covid-19: due a mRNA e altrettanti con l'adenovirus. Il Novavax è un vaccino ricombinato geneticamente che si serve di un adiuvante, la saponina, che stimola a livello linfocitario la produzione di anticorpi», spiega durante la trasmissione radiofonica Direttora d'aria Raffaele Squeri , docente associato di Igiene all'università di Messina e direttore del centro vaccinale Covid del policlinico peloritano.

Il vaccino destinato agli «scettici». Potrebbe essere bollato così il nuovo vaccino Nuvaxovid di Novavax. Da ieri sono partite le somministrazioni in diverse Regioni italiane, compresa la Sicilia. Il farmaco presenta una formulazione tradizionale con la tecnica delle proteine ricombinanti, come già avvenuto per i sieri contro epatite e tosse convulsa. «Possiamo definirlo un "nuovo vaccino" se lo paragoniamo agli altri quattro destinati a contrastare il Covid-19: due a mRNA e altrettanti con l'adenovirus. Il Novavax è un vaccino ricombinato geneticamente che si serve di un adiuvante, la saponina, che stimola a livello linfocitario la produzione di anticorpi», spiega durante la trasmissione radiofonica Direttora d'aria Raffaele Squeri, docente associato di Igiene all'università di Messina e direttore del centro vaccinale Covid del policlinico peloritano.

Domenica in Sicilia sono arrivate 84mila dosi ma, stando alle prime informazioni, quelle somministrate a oggi sarebbero meno di cento in tutto il territorio isolano. In Lombardia ieri erano state poco più di 200. «Dopo l'apertura delle fiale deve essere somministrato entro 12 ore e si può inoculare in pazienti dai 18 anni in su ma solo a ciclo primario, cioè per coloro che non hanno ricevuto nessun vaccino», continua Squeri. Proprio per questo motivo il target di riferimento dovrebbe essere quello degli indecisi. I primi numeri però non sono confortanti. «Alcune persone hanno avuto reazioni allergiche con la prima dosa di vaccini mRNA Pfizer o Moderna e per questo motivo noi ci auguriamo che Nuvaxovid - continua il docente - possa essere usato anche per loro come dose di richiamo. Ha un'efficacia del 90 per cento mentre Pfizer e Moderna hanno una copertura leggermente maggiore, anche se la formazione degli anticorpi e soggettiva».