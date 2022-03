Cinque minorenni tra i 14 e i 17 anni sono rimasti feriti durante una maxi rissa avvenuta la notte scorsa in piazza Dante a Canicattì, in provincia di Agrigento. Per il più grave dei cinque, che ha subito la perforazione del polmone in seguito a un accoltellamento, si è reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza, ancora in corso, all'ospedale Barone Lombardo. Ancora non non è chiaro cosa abbia innescato la lite iniziale, ben presto trasformatasi in una rissa. L'ipotesi degli investigatori è che i ragazzi che si trovavano in piazza Dante, zona della movida cittadina e ieri sera affollata da tantissimi giovani, avessero bevuto troppo e molti di loro fossero ubriachi fradici. La rissa, secondo i primi accertamenti della Polizia, avrebbe coinvolto tra i dieci e i quindici ragazzi.