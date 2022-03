La maggior parte delle volte, alle persone che seguo nel percorso di m ental coaching , consiglio di vivere la propria vita da protagonisti , osando e senza timore di incorrere in eventuali errori. Questa volta però il suggerimento è nettamente opposto, perché l’obiettivo in questo caso non consiste nel vivere nuove esperienze, ma nell' osservare e analizzare la situazione che fa stare male attraverso una nuova prospettiva, andando oltre ciò che le nostre emozioni, i nostri schemi mentali e le nostre percezioni istintive ci mostrano.

Nel linguaggio cinematografico, quando si parla di inquadratura, si distingue tra inquadratura oggettiva e inquadratura soggettiva. Nel primo caso si fa riferimento alla scena a cui lo spettatore assiste quando guarda un film; nel secondo, invece, si intende ciò che l'attore vede quando vive la scena da protagonista. Questo è proprio il passaggio che ci interessa effettuare per cambiare e ampliare il nostro punto di vista.

Di solito abbiamo una visione soggettiva, ovvero ciò che vediamo davanti a noi è legato direttamente alle nostre emozioni e alla lettura che queste stesse ci offrono. Se invece ci dissociassimo per qualche momento dalla scena vissuta in modo da analizzare la situazione più criticamente, passeremmo a una visione oggettiva, come se questa volta guardassimo la scena che prima ci vedeva protagonisti da spettatori. Questo esercizio di dissociazione è molto utile perché permette di analizzare la situazione critica in modo obiettivo, senza lasciarsi condizionare dalle emozioni che si provano. È come se vedessi su uno schermo il film di te stesso mentre vivi la situazione che ti spaventa o che ti mette in difficoltà.

Facciamo un esempio:

Immaginiamo una persona che dice di avere il terrore dei cani. Durante la sessione di mental coaching, la persona in questione afferma con fermezza di avere paura di tutti i tipi di cani. Però alle domande: «Ti fanno paura anche i cuccioli? E i cani addestrati per guidare le persone non vedenti o i cani tenuti al guinzaglio che indossano la museruola?», la persona risponde di no. Ecco che la riflessione porta a innescare dubbi rispetto allo schema di pensiero molto rigido che la persona aveva in precedenza e, di conseguenza, si crea una nuova possibilità di pensiero nello schema mentale che fino a quel momento non dava spazio ad altre possibilità di lettura.

Facciamo un altro esempio:

Immaginiamo uno studente che si è preparato a lungo per sostenere un'interrogazione, ma che al momento dell'esposizione non riesca a gestire le sue emozioni, danneggiando così il voto finale. Prima di tutto è fondamentale capire perché questo accade, con domande specifiche. Ma dopo, è possibile applicare questa tecnica facendo riflettere lo studente attraverso alcune domande. «Immagina di non essere tu il ragazzo in questione, ma un tuo amico. Cosa penseresti?», è l'interrogativo. «Penserei che in realtà lui conosce la risposta alla domanda e può spiegare bene l'argomento. Potrebbe provare a respirare con calma e a concentrarsi solo su quello che gli serve in quel momento senza pensare al giudizio degli altri o alla paura di non sapere abbastanza». Questo vuol dire che quando si presenta una situazione che ci fa sentire con "le spalle al muro" o che ci fa paura, spesso istintivamente si susseguono pensieri negativi che non riusciamo a gestire proprio perché travolti dalle emozioni istintive. Affiancare questa tecnica a quella della visualizzazione è estremamente utile perché rende il tutto ancora più efficace.

Quindi, il consiglio è quello di spostare l'attenzione come se si guardasse la scena con gli occhi di uno spettatore, in modo da analizzare e osservare la situazione con più lucidità, senza la percezione limitata dalle emozioni del momento. Se vuoi approfondire l'argomento o per qualsiasi altra domanda scrivi a: susannamineomentalcoach@gmail.com.