Arrivata a febbraio l’approvazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco della quarta dose di vaccino anti Covid-19, definita anche come ulteriore dose booster (dose di richiamo), da domani 1 marzo scatta il via alle somministrazioni. Il target individuato comprende le persone «fragili e immunocompromessi», come riportato da una grafica pubblicata sulla pagina Facebook Costruire Salute della Regione Siciliana.

Per la quarta dose saranno inoculati vaccini a mRNA Pfizer e Moderna, da somministrare a distanza di almeno 120 giorni dalla dose addizionale. In Sicilia, intanto, è arrivata la fornitura di 84mila dosi del vaccino Nuvaxovid dell’azienda Novavax. Il farmaco potrà essere usato su tutti i soggetti, a partire dai 18 anni, che non hanno ricevuto alcun tipo di vaccino.