Un uomo di 39 anni di Mussomeli (in provincia di Caltanissetta) è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant' Elia di Caltanissetta in seguito a un incidente in motocross che si è verificato a Favara , nell'Agrigentino.

Un uomo di 39 anni di Mussomeli (in provincia di Caltanissetta) è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in seguito a un incidente in motocross che si è verificato a Favara, nell'Agrigentino.

L'uomo era impegnato in una sessione di allenamenti su un circuito riconosciuto di contrada Giarrizzo quando è avvenuto il sinistro. A contattare i soccorsi è stato il titolare del circuito dove, poco dopo, è intervenuta anche la polizia municipale. L'uomo in seguito al violento impatto con il suolo ha riportato gravi ferite.

È stato intubato dal personale del 118 e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Caltanissetta. Dagli esami sono emersi gravissimi traumi alla testa e al torace. Adesso è in prognosi riservata.