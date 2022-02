« La Sicilia , culla di accoglienza e integrazione, con la generosità di sempre, è pronta a ospitare i profughi ucraini costretti a lasciare ogni cosa per fuggire dal conflitto in corso ai confini dell’Europa». A fare presente la disponibilità per l'ospitalità è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci .

«La Sicilia, culla di accoglienza e integrazione, con la generosità di sempre, è pronta a ospitare i profughi ucraini costretti a lasciare ogni cosa per fuggire dal conflitto in corso ai confini dell’Europa». A fare presente la disponibilità per l'ospitalità è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

«Coopereremo con le nove prefetture dell’Isola per fornire collaborazione e coordinare gli aspetti logistici, assieme alla Protezione civile regionale - ha detto Musumeci - per la distribuzione di farmaci e di ogni genere di prima necessità e perché i profughi possano avere tutta l’assistenza di cui necessitano. Con l’auspicio - ha concluso il presidente - che, al più presto, quanto sta accadendo in Ucraina abbia soluzione positiva e pacifica».