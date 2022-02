«Abbiamo trovato tre grossi scarichi fognari sul lato sinistro del fiume Akragas, a pochi metri dal mare di San Leone». È questa la denuncia che arriva da Mareamico e che riguarda un territorio dell'Agrigentino di cui da tempo l'associazione monitora lo stato d’inquinamento.

«Uno di questi - continuano gli ambientalisti - è posizionato proprio alle spalle dell’edificio della Soprintendenza e drena un grosso quantitativo di liquami fognari provenienti dalla zona del villaggio Peruzzo/parco Oliva».

Una situazione che per Mareamico è diventata intollerabile al punto da segnalarla all'Arpa, ai carabinieri e alla procura di Agrigento per accertare di chi si la responsabilità. «Le cause di questo inquinamento per noi erano imputabili al cattivo funzionamento del depuratore di Sant’Anna e anche a qualche scarico fognario isolato lungo il corso del fiume, occultato tra le sterpaglie. E, invece, ora abbiamo fatto questa scoperta».