Si schiantano contro un muretto dopo aver perso il controllo dell'auto. Questa la prima ricostruzione del grave incidente che è avvenuto nella notte tra Mazzarino e Riesi, in provincia di Caltanissetta, in cui è stata coinvolta una coppia di fidanzati. Non si sa se a causa della velocità elevata o della nebbia, ma il ragazzo alla guida dell'auto non avrebbe più avuto la padronanza del mezzo.