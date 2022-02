Arrestato in flagranza un 42enne di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, gravato da numerosi precedenti specifici per reati in materia di droga. L’uomo, appena dieci giorni fa era stato arrestato dopo una perquisizione nella sua abitazione, quando i militari hanno sequestrato 15 bustine di hashish per un peso di 17 grammi e 8 grammi di marijuana, anch’essa già suddivisa in dosi, unitamente ad un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi.