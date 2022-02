Un siracusano di 63 anni è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di avere compiuto atti sessuali con un ragazzo di 15 anni con l'aggravante che il reato sarebbe stato commesso in una situazione di necessità affettiva ed economica del minorenne. L'uomo è un amico della famiglia di origine del giovane con cui, prima che il 15enne venisse collocato in una casa famiglia, aveva convissuto per alcuni mesi. Già da allora il 63enne avrebbe esternato il suo interesse per il minore e lo avrebbe approcciato sessualmente blandendolo con regali: somme di denaro tra i 50 e i 200 euro per potergli palpare le parti intime.