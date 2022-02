Un incidente stradale, avvenuto a Falcone nel mese di giugno 2021, tra un fuoristrada e un motociclo il cui conducente è rimasto gravemente ferito. Da questo incidente sono partite le indagini che questa mattina hanno portato all'arresto di tre persone in applicazione di un'ordinanza di custodia cautelare per tentata estorsione, tentato incendio aggravato e possesso di armi e arnesi. Tutti reati accertati nel corso delle indagini dirette dalla procura di Patti.