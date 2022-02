Armi e droga sono stati ritrovati all'interno di una grotta al confine tra Noto e Rosolini , in provincia di Siracusa. Il rinvenimento è stato effettuato dai carabinieri, da mesi impegnati in questo territorio in perlustrazioni e ricerche.

Tra le rocce sono stati recuperati un fucile e tre pistole, più un centinaio di munizione di vario calibro. Per quanto riguarda la droga, i militari hanno trovato 700 grammi di cocaina, 600 di erona e un chilo di hashish. Le armi saranno inviate al Ris di Messina per capire se sono state utilizzati per compieri delitti.