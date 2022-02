Sono 47 le richieste di rinvio a giudizio formulate dalla procura di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta Waterloo su Girgenti Acque . L'indagine, che impegnò Dia, guardia di finanza e carabinieri, ha al centro la figura dell'imprenditore Marco Campione per lungo tempo unico dominus nella gestione del servizio idrico in provincia. Per i magistrati Salvatore Vella, Antonella Pandolfi, Paola Vetro e Sara Varazzi, attorno a Campione sarebbe ruotato un sistema corruttivo che avrebbe garantito posti di lavoro in cambio di favori .

Oltre a Campione, tra i principali indagati ci sono politici, esponenti delle forze dell'ordine, l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede e anche il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. La procura contesta reati che vanno dall'associazione a delinquere all'abuso d'ufficio e la truffa. Accusa di concorso esterno in associazione a delinquere anche per Giovanni Pitruzzella, oggi avvocato generale alla Corte di giustizia europea e in passato numero dell'Antitrust.