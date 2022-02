Éternitè: la nuova collezione di Orazio Tomarchio per La Truccheria Cherie

Trepidante l’attesa di followers e amanti del brand made in Sicily - Cherie Maquillage - che sui social tiene tutti con il fiato sospeso.

«Una formula diversa dal solito», annuncia Orazio Tomarchio, «un salotto in cui alcuni professionisti del mondo del matrimonio si confronteranno, coinvolgendo l’intera community».

La presentazione della collezione sposa 2022- Éternitè - avverrà in diretta streaming sui canali di Truccheria Cherie martedi 22 alle 18.

La diretta sarà condotta dalla giornalista Martina Pisasale e ospiterà, oltre alla testimonial della campagna pubblicitaria Ariadna Romero, anche le Wedding Planner Cira Lombardo, Melania Millesi, Cinzia Grillo, il fashion designer Marco Strano, la giornalista Eva Spampinato, il direttore di Sudlook Simona Scandura, l’hairstylist e art director di TONIPELLERGRINO Art and Science di Catania Salvo Castiglione e la Wedding Marketing Specialist Ines Pesce. Ed ancora, Paola Pizzo, direttore di Sposi Magazine, da sempre al primo posto per le tendenze e punto di riferimento per i futuri sposi, che ha lanciato in anteprima la collezione.

Protagonisti anche la fotografa delle campagna pubblicitaria Francesca Patanè, la Gioielleria Salini Salvatore e Studio 58.

Un team di professionisti di altissimo livello, che si scambieranno opinioni e pensieri sul mondo della bellezza e del matrimonio.

Orazio Tomarchio, creatore, Makeup Artist e fondatore del brand ha immaginato e realizzato una collezione che è un vero “Inno alla Bellezza”.

Éternitè è per tutte le Donne che si amano esattamente per ciò che sono, che si affacciano con consapevolezza al matrimonio, ma che non rinunciano ad essere sé stesse. Nasce cosi Éternitè, un trucco speciale che esalta la bellezza naturale in tutte le sue sfumature.

In un mondo in cui la bellezza è sempre messa in discussione, dove troppo spesso si ricorre a filtri e fotoritocchi, la vera sfida è quella di essere naturali, perfette, assolutamente sicure e stupende nella propria pelle. Una sfida che Orazio Tomarchio ha colto e che con Éternitè è stata superata con successo.

Basi trasparenti, in cui la pelle sarà protagonista, a prova di Photoshop.

Occhi che raccontano emozioni, sentimenti, incorniciati da linee strutturali e labbra sensuali o dal sapore naturale.

In uno dei giorni più importanti nella la vita di una donna, è necessario affidarsi ad un trucco che resista alle emozioni ed al trascorrere del tempo.

Éternitè, come in un gioco di parole, è un trucco destinato ad accompagnare la sposa per tutto il giorno, ma è anche un trucco che resterà per sempre nel ricordo di un giorno indimenticabile ed eterno.