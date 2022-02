Due furti, uno dopo l'altro, nella stessa notte e nel giro di poche ore. È accaduto a Noto, dove due ladri hanno asportato il registratore di cassa di un bar panineria e, successivamente, si sono impossessati di 16 orologi e due collane in oro e perle frantumando, con una grossa mazza, la vetrina di una gioielleria del centro storico netino. Grazie anche al sistema di videosorveglianza gli agenti di polizia sono riusciti a rintracciare e denunciare per furto aggravato e continuato uno dei due giovani. Per l'individuazione dell'altro sono in corso ulteriori indagini.